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Spor

Trabzonspor’da oy kullanacak üye sayısı bin 300 kişi arttı, kulüp karıştı

Yönetimin bu hamlesinin tüzüğe aykırı olduğu ve konunun mahkemeye gitmesi gündemde

21 Kasım 2015 14:40

Trabzonspor’da 5-6 Aralık’ta yapılacak kongrenin tartışmaları bitmiyor. Genel kurulda oy kullanacak üye sayısının yönetim tarafından son anda yaklaşık 1300 kişi artırılması polemik yarattı. Bu hamlenin tüzüğe aykırı olduğu ve konunun mahkemeye gitmesi gündemde.

Celil Hekimoğlu, İbrahim Hacıosmanoğlu, Muharrem Usta ve Tahsin Usta’nın başkan adaylığını açıkladığı kongreyle ilgili son tartışma oy kullanacak üye sayısı için çıktı. Ekim ayında açıklanan listeye göre, bordo mavililerin kongresinde tüzüğe göre üyelikle 2 yılını doldurmuş ve aidatlarını yatırmış 9 bin 973 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu.

Yeni listeyi açıkladılar

Ancak İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimi kongreye katılacak üye sayısını artırdı. Son iki yıl içinde kulübe üye yapılan ve tüzüğe göre oy kullanma hakkı bulunmayan bin 278 üyenin eklenmesiyle oluşturulan yeni liste Divan Kurulu’na gönderildi ve kulübün internet sitesinden de yayınlandı. Yeni listeye göre kongrede oy kullanacak üye sayısı 9 bin 973’ten 11 bin 251’e çıkarıldı.

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