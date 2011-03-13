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Spor

Trabzonspor'da Onur şoku

Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta darbe alan kaleci Onur'un sakatlığının ilk incelemelerde ciddi olduğu öğrenildi.

13 Mart 2011 02:00

T24 - Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçın 90+3. dakikasında yan topa çıktığı sırada rakibiyle girdiği ikili mücadelede darbe alan kaleci Onur'un sakatlığının ilk incelemelerde ciddi olduğu öğrenildi.

Trabzonspor'da Onur şoku

Ön çapraz bağlarında sorun olduğu tespit edilen Onur'un takımla birlikte Trabzon'a geleceği ve burada çekilecek MR'ın ardından sakatlığı ile ilgili durumun kesinleştirileceği belirtildi.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, kulüp sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Maçın son pozisyonunda yaptığımız muayeneler ve düştüğü pozisyonu incelediğimizde ön çapraz bağında sıkıntı görünüyor. Ama bu menüsküs de olabilir. Durumun ne olduğunu MR sonrasında söyleyebiliriz. Eğer ön çapraz bağında tam yırtık varsa tedavi süresi 6 ay. Kısmi yırtıklarda bu süre daha da azabiliyor ama kesin sonucu çekilecek MR sonrasında söyleyebiliriz"

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