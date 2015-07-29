Trabzonspor'da Onur Kıvrak kadro dışı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Rabotnicki takımıyla yapacağı maç için Makedonya'ya gelen Trabzonspor'da, Onur Recep Kıvrak kadro dışı bırakıldı.

Almanya'da 10 günlük kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra 2 saatlik yolculuğun ardından Makedonya'nın başkent Üsküp'e gelen bordo-mavililer, dün akşam saatlerinde ev sahibi takımın tesislerinde teknik direktör Şota Arveladze yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.



Sıcak ve nemli havada geçen çalışmaya sakatlığı bulunan Mehmet Ekici ile kaleci Onur Recep Kıvrak'ın haricinde tüm futbolcular katıldı. Sakatlığı süren Mbia ise takımdan ayrı koşu yaptı.



Antrenman başında Onur Recep Kıvrak'ın izinli olduğu belirtildi. Basın mensuplarının antrenman bitiminde oyuncuya neden izin verildiği yönündeki ısrarlı soruları üzerine kulüp sportif direktörü Süleyman Hurma, "Onur'un morali bozuktu. Bunun için kendisine izin verdim. Düzelirse aramıza döner, düzelmezse kendisi bilir" ifadesini kullandı.



Belindeki sakatlığının ardından Özer Hurmacı da ilk kez takımla çalışmalara katıldı. Bu futbolcu, taktik ağırlıklı çift kale maçın tamamında yer aldı.



Trabzonspor, yarın yerel saatle 20.00'de maçın oynanacağı Nacionalna Arena Filip II Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

'Kadro dışı bırakıldım'

Bordo-mavili takımın akşam antrenmanına katılmayan Onur Recep Kıvrak, yaptığı açıklamada, kulüp sportif direktörü Süleyman Hurma ile aralarında sadece bir diyalog yaşandığını, herhangi bir tartışmanın olmadığını söyledi.



Onur, yaşananlar için üzgün olduğunu ifade ederek, "Bana kadro dışı bırakıldığım söylendi. Ben de İstanbul'a dönüyorum" dedi.



Konuyla ilgili şu anda fazla konuşmak istemediğini anlatan Onur, ilerleyen günlerde daha geniş kapsamlı açıklama yapabileceğini sözlerine ekledi.