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Spor

Trabzonspor'da Onazi şoku

TRABZON, (DHA)- Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi boynundan sakatlanan ancak durumu ciddi olmayan Ogenyi Onazi'nin, bu kez sağ baldırından sakatlık yaşadığı ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı

27 Kasım 2018 18:28

TRABZON, (DHA)-
Trabzonspor\'da Fenerbahçe maçı öncesi boynundan sakatlanan ancak durumu ciddi olmayan Ogenyi Onazi\'nin, bu kez sağ baldırından sakatlık yaşadığı ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Bozdoğan, Ogenyi Onazi’nin Fenerbahçe maçının ardından kas ağrısı şikayetlerinin olduğunu ifade ederek, \"Süper Lig’de oynadığımız Fenerbahçe maçı sonrasında sağ baldırında kas ağrısı şikayeti olan sporcumuz Ogenyi Onazi’de yapılan fiziki muayene ve çekilen MR neticesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun 3 hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlaması beklenmektedir\" dedi.
Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart ile de ceza sınırına ulaşan Onazi, Kayserispor maçında da cezası nedeniyle forma giyemeyecekti.

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