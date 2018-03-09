Trabzonspor'da Olağanüstü Genel Kurul'un tarihi açıklandı

Trabzonspor Kulübü\'nün Olağanüstü Genel Kurulu 29-30 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Olağanüstü Genel Kurul, çoğunluk sağlanamaması halinde 7-8 Nisan tarihlerinde toplanacak.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

\"Yönetim Kurulumuz, gördüğü lüzum üzerine, tüzüğümüzün 30.maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır. Bu nedenle çoğunluk arananilk toplantının aşağıdaki gündemle 29-30 Mart 2018 tarihlerinde \"Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon\" adresinde saat 12.00\'da yapılmasına,

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde \"Hayri Gür Spor Salonu Trabzon\" adresinde saat 10.00\'da yapılmasına karar vermiştir.\"

İSTANBUL / DHA