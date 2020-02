Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul tek listeyle gerçekleşecek

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor\'da 1-2 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacak olan Olağan Genel Kurul mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu\'nun sunduğu tek listeyle gerçekleştirilecek.

Trabzonspor\'da hafta sonu yapılacak Olağan Genel Kurul öncesi daha önce adaylığını açıklayan mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu\'nun dışında aday çıkmadı. Tek listeyle gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul öncesi Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticiler bugün saat 10.00\'da Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen\'e yeni listesini teslim etti.

YENİ LİSTE AÇIKLANDI

Ağaoğlu\'nun sunduğu yeni liste; Mehmet Yiğit Alp, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Emin Kahraman, Müminhan Bilgin, Önder Bülbüloğlu, İbrahim Haluk Şahin, Özer Bayraktar, Yalçın Orhan, Ahmet Fikret Gökhan, Serdar Ekrem Şirin, Yusuf Hayırlıoğlu, Yaşar Kibar Güven ile Sertaç Güven yer aldı. Yedek liste ise, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Dursun Ali Sakarya, Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar, Eda Lermi Zorer ve İbrahim Şahinkaya isimlerinden oluştu.

5 İSİM YENİ LİSTEDE YOK

Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu\'nun yanı sıra Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Çağlar Mesut Bozoğlu, Futbol Komitesi Başkan Yardımcısı Faruk Kanca, Amatör Branşlar, Personel ve Stadyum Koordinatörü Burhan Cahit Erdem ve Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas yeni listede yer almadı.

SÜRMEN: \"AĞAOĞLU DIŞINDA MÜRACAAT YOK\"

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, listenin sunulmasının ardından yaptığı açıklamada, kendilerine yapılan müracaatlara göre yönetim kuruluna mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu\'nun hazırladığı ve kesin olarak yedekler ve asılları kapsayan listenin dışında başka liste müracaatı olmadığını belirterek, \"Tüzükteki değişiklik nedeniyle ilk defa taahhütname alınacak. Türk futbol tarihinde başka bir örnekte hatırlamıyorum. Sayın asbaşkanımız Hayrettin Hacısalihoğlu olmak üzere diğer yönetici tüm arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Umarım bundan sonra sadece eski yöneticiler değil, yeni yönetimimiz, eski başkan, asbaşkan, yöneticilerin düşünceleriyle kendi düşüncelerini, bakış açılarını şekillendirip, çeşitlendirip kulübümüzün daha sağlıklı yürümesine katkı sağlarlar\" dedi.

AĞAOĞLU: \"GÖREVİMİZİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRMEK İÇİN TÜM ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ\"

Ziya Bey Tesisleri\'nde Divan Başkanlık Kurulu\'na listenin sunulmasının ardından konuşan Ahmet Ağaoğlu ise, göreve olağanüstü genel kurulla geldiklerini hatırlatarak, \"Sıkıntılı bir süreçti. Ben ve arkadaşlarım gerçekten ağır bir yük yüklendik. Ama ne olursa olsun kulübümüze yakışır, kulübün sıkıntısını kendi sıkıntılarımızın önünde tutarak çok büyük özveriyle bugüne kadar geldik. 8 aylık süreç kolay geçmedi. Bu nedenle bu 8 aylık süreç içerisinde birlikte görev yaptığımız Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, şuanda bu listede bizimle birlikte yer almayan Zeyyat Kafkas, Cahit Erdem, Faruk Kanca ve Çağlar Bozoğlu kardeşimize teşekkür ediyorum. Çok büyük emek verdiler, birlikte çok büyük sıkıntılar çektik. Kolay atlatılan bir süreç değil. Haklarını helal etsinler. Listemize katılan 5 yeni arkadaşımız var. Almış olduğumuz bayrağı aynı görev bilinci ve sorumlulukla kulübümüzü hak ettiği noktalara taşımak için aynı özveriyle belki daha fazla çalışarak hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen tüm çaba ve gayreti sarf edeceğimizden camiamızın emin olmasını istiyorum. Biz onlar adına bu kulübe hizmet eden kulübümüzün hizmetkarlarıyız. Hiçbirimiz unvan peşinde olmadan camianın bize yüklemiş olduğu bu ağır sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için tüm çabayı göstereceğiz. İnşallah iyi bir genel kurul geçer. İnsanların söyleyeceği sözler, yapacağı eleştiriler vardır. Onun söyleneceği yer genel kuruldur. Medya üzerinden, sokakta ya da farklı ortamlarda hesaplaşacak camia değiliz. Trabzonspor Kulübü çok büyük bir camiadır. Her türlü eleştiriye açığız çünkü bir camia adına hizmet ediyoruz. Yapmış olduğumuz icraatların çok açık ve net olarak izlenmesi, değerlendirilmesi gerekir. Her türlü fikre açığız. Fikir ve güçlerimizi birleştirerek bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Görev bize tebliğ edilirse layıkıyla yerine getirmek için her şeyi yapacağız\" ifadelerini kullandı.

AĞAOĞLU TAAHHÜTNAMEYİ İMZALADI

Ahmet Ağaoğlu, konuşmasının ardından \'Trabzonspor tüzüğünde yer alan mali ve hukuki sorumlulukları dernek tüzüğünden okudum ve anladım. Derneğe veya bağlı şirketlere vereceğim zararlardan herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın sorumlu olacağımı taahhüt ederim\' yazılı taahhütnameyi imzaladı.

