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Spor

Trabzonspor'da Olağan Divan Genel Kurulu 19 Mayıs'ta yapılacak

TRABZON,(DHA) Trabzonspor Kulübü’nün 42’nci Olağan Divan Genel Kurulu toplantısının, 19 Mayıs’ta gerçekleştirileceği açıklandı

26 Nisan 2018 20:38

TRABZON,(DHA)

Trabzonspor Kulübü’nün 42’nci Olağan Divan Genel Kurulu toplantısının, 19 Mayıs’ta gerçekleştirileceği açıklandı.
12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 11.00’de Trabzonspor Kulübü Ziyabey Tesisleri Lokalinde çoğunluk aranarak; çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 13.00’te Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu’nda çoğunluk aranmaksızın ve tüzüğün 49-a maddesine dayanarak yapılacağı belirtildi. Toplantıda Divan Başkanlık Kurulu Faaliyet Raporu’nun sunumu, Divan Denetleme Kurulu raporunun okunması, üyelerin görüş ve önerileri gibi gündem maddeleri yer alıyor.

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