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Spor

Trabzonspor'da Okay, Yusuf ve Pereira imza gününe katıldı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Trabzonsporlu futbolcular Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Joao Pereira taraftarlarla bir araya gelerek imza dağıttı

18 Nisan 2018 17:36

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Trabzonsporlu futbolcular Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Joao Pereira taraftarlarla bir araya gelerek imza dağıttı.
Trabzon\'da bordo-mavili kulübün forma sponsoru olan QNB Finansbank\'ın Çarşı Şubesi\'nde düzenlenen imza günü etkinliğine katılan Okay, Yusuf ve Pereira, yoğun ilgiyle karşılandı. Trabzonsporlu 3 futbolcu, burada kulübe ait formaları imzalarken, taraftarlarla da fotoğraf çektirdi. Çok sayıda taraftar da banka dışında imza için kuyruk oluşturdu.

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