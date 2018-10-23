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Spor

Trabzonspor'da Nwakaeme'den kötü haber

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) -  Trabzonspor kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, futbolcular Anthony Nwakaeme ve Ogenyi Onazi'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu

23 Ekim 2018 17:30

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - 

Trabzonspor kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, futbolcular Anthony Nwakaeme ve Ogenyi Onazi\'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
BB Erzurumspor maçı sonrası sağ kasık kasında (adduktor) ağrı hisseden Onazi ve yine aynı şikayetle maç kadrosundan çıkartılan Anthony Nwakaeme\'nin gerekli muayenelerinin yapıldığını belirten Bozdoğan, \"Bu sabah çekilen MR sonuçlarına göre; Nwakaeme\'de birinci derece kas yaralanması tespit edildi. Oyuncumuz 7-10 gün arası takım çalışmalarına katılamayacak. Onazi ise koruma amaçlı olarak iki gün boyunca takımdan ayrı olarak tedavi ve salon çalışması gerçekleştirecek\" dedi.
 

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