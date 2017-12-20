Trabzonspor’da neşeli antrenman

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)- Trabzonspor, Süper Lig\'in 17’nci haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00\'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, izinli olan Bongonda’nın yanı sıra hasta olan Okay Yokuşlu ile tedavisi devam eden ve salonda çalışan Batuhan katılmadı. Mustafa Akbaş ise takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi. Isınma ile başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam ederken. Daha sonra yarı sahada çift kale maç oynandı. Antrenmanda neşeli olduğu gözlenen futbolcular, sık sık şakalaştılar.

ÖĞRENCİLERDEN ANTRENMANA ZİYARET

Öte yandan antrenman öncesi Ayfer Karakullukçu İlköğretim Okulu öğrencileri bordo-mavililerin antrenmanını ziyaret etti. Futbolculara çiçek veren öğrenciler, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Öğrencilerden antrenmana ziyaret

-Antrenmandan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)