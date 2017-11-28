Trabzonspor’da neşeli antrenman

Yusuf Yazıcı yarıda bıraktı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci eleme Turu’nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idmana sakatlıkları bulunan Sosa ve Uğur’un yanı sıra salonda çalışan Volkan katılmadı. Isınma ile başlayan antrenman kondisyon çalışmalarıyla devam ederken, son bölümde tam sahada çift kale maç oynandı. Antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.

YUSUF YAZICI YARIDA BIRAKTI

Bu arada Yusuf Yazıcı koşunun ardından belinde ağrı hissettiği gerekçesiyle antrenmanı tamamlayamadı. Genç oyuncunun salonda çalıştığı belirtildi.

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-Antrenmandan görüntüler

HABER-KAMERA:TOLGA SAĞLAM/TRABZON-DHA

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