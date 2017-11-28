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Spor

Trabzonspor’da neşeli antrenman

Yusuf Yazıcı yarıda bıraktı Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci eleme Turu’nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü

28 Kasım 2017 16:17

Yusuf Yazıcı yarıda bıraktı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci eleme Turu’nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idmana sakatlıkları bulunan Sosa ve Uğur’un yanı sıra salonda çalışan Volkan katılmadı. Isınma ile başlayan antrenman kondisyon çalışmalarıyla devam ederken, son bölümde tam sahada çift kale maç oynandı. Antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.
YUSUF YAZICI YARIDA BIRAKTI
Bu arada Yusuf Yazıcı koşunun ardından belinde ağrı hissettiği gerekçesiyle antrenmanı tamamlayamadı. Genç oyuncunun salonda çalıştığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler

HABER-KAMERA:TOLGA SAĞLAM/TRABZON-DHA

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

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