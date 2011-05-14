-TRABZONSPOR'DA NEFESLER TUTULDU TRABZON (A.A) - 14.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak olan şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken averajla önünde bulunan lider Fenerbahçe'nin de Ankaragücü karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. 27 yıldır ligde şampiyonluk hasreti çeken Trabzonspor'un, şampiyonluk için önünde kritik 180 dakika bulunurken bordo-mavili camiada adeta nefesler tutuldu. Ligin 19. haftasındaki Fenerbahçe maçını 2-0 kaybettikten sonra, 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, Trabzon'da kazanıp sarı-lacivertlilerin de puan kaybetmesini ümit ederek ligin son haftasına girilirken liderliği devralmanın hesabını yapıyor. -BROZEK VE GLOWACKİ SAKAT- Trabzonspor'da sezonu kapayan kaleci Onur'un yanı sıra Polonyalı sol kanat oyuncusu Piotr Brozek ile stoper Arkadaiusz Glowacki'nin sakatlıkları devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in Glowacki'nin yokluğunda Mustafa Yumlu'ya görev vermesi bekleniyor. Bordo-mavililerin sahaya Tolga, Serkan, Giray, Mustafa Yumlu, Egemen, Selçuk, Colman, Jaja, Burak, Pawel ve Umut 11'i ile çıkması bekleniyor. -UMUT BULUT'A PLAKET- Trabzonspor'un ana sponsoru Türk Telekom'un, Süper Lig'de ''100'ler Kulübü'ne'' giren Umut Bulut'a, Trabzonspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı öncesinde bir kutlama plaketi verileceği bildirildi. Umut Bulut, ligin 27. haftasındaki Konyaspor maçında attığı golle ligde 100. golünü kaydetmişti.