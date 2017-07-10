Trabzonspor'da Muhammet Demir ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, 2015-16 sezonunda Gaziantepspor'dan transfer ettikleri ve tekrar Antep ekibine kiraladıkları 25 yaşındaki forvet Muhammet Demir'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

BeINSports'un haberine göre; 2 sezonda Karadeniz ekibiyle 25 maça çıkan oyuncu ile yollarını ayırdı. Bordo-mavililerden resmi açıklamanın kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor.

Trabzonspor formasıyla 2 sezonda yalnızca 25 maça çıkan 25 yaşındaki Milli Takım forması da giymiş olan forvet, 5 gol ve 2 asiste imza attı.