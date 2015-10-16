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Spor

Trabzonspor'da Mehmet Ekici, yumruk krizini doğruladı

Erkan Zengin'in Mehmet Ekici'ye karşılaşma sonrasında yumruk attığı iddia edilmişti

16 Ekim 2015 20:30

Trabzonspor'daki Erkan Zengin - Mehmet Ekici kriziyle ilgili Mehmet Ekici cephesinden bir açıklama geldi. Erkan Zengin'in yumrukladığı iddia edilen Mehmet Ekici, "Evet tatsız olaylarla karşılaştığım doğrudur. Ama benim şu an tek derdim kısa zamanda sahalara geri dönüp takımıma katkı sağlamaktır"

Başarılı futbolcu, kişisel facebook hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle herkese Hayırlı Cumalar dilerim. 

Hakkımda gideceğime dair haberler çıkıyor. Ben burdayım bir yere gitmedim, bunu taraftarlarımızın bilmesini isterim. Evet tatsız olaylarla karşılaştığım doğrudur. Ama benim şu an tek derdim kısa zamanda sahalara geri dönüp takımıma katkı sağlamaktır. 

Bu süreç içinde arkamda olan yakın çevreme ve taraftarlarımıza teşşekür ederim...

Saygılarımla" 

Mehmet

Süper Lig'in 6. haftasında Osmanlıspor'a 3-1 kaybedilen karşılaşma sonrasında Erkan Zengin'in takım arkadaşı Mehmet Ekici'yi yumrukladığı iddia edilmişti. Olayın baş kahramanlarından Erkan Zengin, resmi site aracılığı ile camiadan ve takım arkadaşı Mehmet Ekici'den özür dileyerek o iddiaları doğrulamıştı.

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