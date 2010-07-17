-TRABZONSPOR'DA MAKUKULA BİLMECESİ VENLO (A.A) - 17.07.2010 - Trabzonspor, yeni sezon öncesi Hollanda'nın Venlo kentinin Tegelen kasabasında kamp çalışmalarını sürdürüyor. Makukula'nın transferinden henüz sonuç alınamadığı bildirildi Kulüp futbol şube sorumlusu İhsan Alioğlu, yurt dışı kamplarının uygulama kampları olduğunu belirterek, ''Temel kampı Davraz'da yapmıştık ve sorunsuz geçmişti. Hollanda kampında gerek otelcilik gerek saha uygulamaları bakımından ideal imkanlara sahibiz'' dedi. İklim şartlarının da iyi gittiğini ifade eden Alioğlu, ''Oyuncularımız, her açıdan mutlular. 2 maçı geride bıraktık. Oynadığımız maçlar için tabii ki teknik kadronun bakışı önemli, ama bu maçlar herkesin mutlu olduğu izlenimini veriyor. İlave olarak sağlık sorunu yok. Maçların sakatsız geçmesi mutluluk verici. Geriye kalan 4 maçımızı da bu ortamda bu haliyle oynamak istiyoruz.'' Alioğlu, bordo-mavili takımda 25 kaliteli oyuncunun bulunduğunu kaydederek, ''Bu oyuncuların, iskeleti oluşturma konusunda yarışı var. İyi olanın, hak edenin ortaya çıkacağı bir organizasyon olacaktır'' diye konuştu. -SALONDA ÇALIŞTILAR- Teknik direktör Şenol Güneş, bordo-mavili takıma bu sabahki çalışmayı Tegelen kasabasındaki bir spor merkezinde yaptırdı. Vize işlemlerinde çıkan sorun giderilen Kolombiyalı oyuncu Teofilo'nun akşamki çalışmaya katılacağı bildirildi. -3. MAÇINA ÇIKACAK- Trabzonspor, yarın Almanya'nın 5. lig takımlarından Fortuna Köln takımıyla yapacağı hazırlık karşılaşmasıyla Hollanda kampındaki üçüncü maçına çıkacak. İlk maçta Almanya 5. Lig ekiplerinden Wegberg'i 5-0 mağlup eden, daha sonra Portekiz'in Porto takımına 1-0 yenilen Trabzonspor, diğer iki maçta olduğu gibi karşılaşmayı Almanya'da oynayacak. Köln kentinde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. -MAKUKULA GÖRÜŞMESİ OLUMSUZ- Trabzonspor'un, geçen sezon Kayserispor'da forma giyen Makukula'nın transferi konusunda yaptığı görüşmede olumlu sonuç alamadığı bildirildi. Portekiz'e giden kulüp genel saymanı Mahmut Aksu'nun futbolcunun bonservisi için Benfica yetkilileri ile yaptığı görüşmeden olumlu sonuç alamayarak, buradan ayrıldığı belirtildi. Ancak, Makakula'nın transferinin kapanmadığı ve ilerleyen günlerde netleşebileceği kaydedildi.