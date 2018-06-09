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Spor

Trabzonspor'da loca fiyatları TL'ye çevrildi

TRABZON, (DHA) Trabzonspor Kulübü, daha önceden Euro olarak belirlenen ve satışa sunulan Medical Park Stadı'ndaki locaların bu sezon itibarıyla TL olarak satışa sunulacağını açıkladı

09 Haziran 2018 17:12

TRABZON, (DHA)

Trabzonspor Kulübü, daha önceden Euro olarak belirlenen ve satışa sunulan Medical Park Stadı\'ndaki locaların bu sezon itibarıyla TL olarak satışa sunulacağını açıkladı.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, \"Ülkemizin içinden geçmekte olduğu süreç göz önüne alınarak daha önceden Euro olarak belirlenen ve satışa sunulan localarımız bu sezon itibarıyla TL olarak satışa sunulacaktır\" ifadelerine yer verildi.
11 Haziran 2018 Pazartesi gününden itibaren başlayacak yeni loca satışları ve mevcut locaların sürelerinin uzatma şartlarının da yeniden belirlendiği belirtilirken, batı tarafındaki VIP localarının 3 sezonluk, doğu, köşe ve kale arkalarındaki kocaların ise sezonluk, iki sezonluk ve üç sezonluk şeklinde alınabileceği kaydedildi.

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