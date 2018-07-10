Trabzonspor'da 'La Casa De Papel' rüzgârı

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları yapılan antrenmanlarla sürüyor.

Kendisi için özel uygulanan programı tamamlamasının ardından ayağı sargılı olarak takımının çalışmasını izlemek için saha kenarına gelen Abdülkadir Ömür'ü gören Karaman, genç oyuncunun yanına giderek kafasını okşadı ve bir süre sohbet etti.

İdmanda La Casa De Papel rüzgârı

Dün idmanda pas çalışması sırasında dünyaca ünlü dizi La Casa De Papel'de olduğu gibi futbolculara, pası atacakları kişiye kendi isimleri ile değil de şehir isimleri ile seslenmeleri istendi. Bu çalışma sırasında Yusuf Diyarbakır, Olcay Köln, Furkan Düsseldorf ve Mustafa Bratislava gibi isimler aldı.

İlk kez dün dinlendiler

Bordo mavili takım 1 Temmuz'da başlayan Slovenya kampında ilk istirahati dün gerçekleştirdi. Karadeniz ekibinin teknik direktörü Ünal Karaman, sabah gerçekleştirilen antrenman sonrası akşam antrenmanını iptal ederek oyuncularına dinlenme ve gezme fırsatı tanıdı.

İkinci etapta toparlanacak

Eksik oyuncu sayısı fazla olan Fırtına'da sakatlıkları bulunan oyuncuların 13 Temmuz'da yine Slovenya'da devam edecek olan 2'nci etap kamp çalışmalarına yetişmesi bekleniyor. Hazırlık maçlarının ağırlıklı olacağı bu kampta sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Castillo, Sosa, Burak ve izni tamamlanacak Onazi'nin yer alabileceği belirtildi.

10 eksikle çalıştı

Fırtına yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Ünal Karaman yönetimindeki antrenmana sakatlığı bulunan Castillo'nun yanı sıra salonda çalışan Burak, Sosa ve Muhammet Beşir katılmadı. Hafif ağrıları bulunan Abdülkadir, Yüksel Şişman ve Ibanez'e ise takımdan ayrı yürüyüş yaptırılırken, kampa geç katılan Esteban ve Ramil ile sakatlığı atlatan Kamil Ahmet yüksek tempolu koşu gerçekleştirdi. Takımda kalan az sayıda oyuncu ise iki grup halinde ayak tenisi oynadı. İddiasına oynanan ayak tenisi karşılaşmaları ise 1-1'lik eşitlikle tamamlanınca kazanan olmadı. Ayak tenisi anında kaptan Onur, röveşata denemeleri ile dikkat çekti.