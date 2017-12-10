Trabzonspor’da kupa mesaisi başladı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur rövanş karşılaşmasında salı günü oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına bugün 18.00’de yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer futbolcular ise maç yüklemesi yaptılar. Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Durica ile izinli olan Burak Yılmaz antrenmanda yer almadı. Uğur ile Okay Yokuşlu’nun ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi. Bordo-mavililer yarın saat 11.00’de yapacağı çalışmalarla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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