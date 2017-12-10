T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor’da kupa mesaisi başladı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur rövanş karşılaşmasında salı günü oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına bugün 18

10 Aralık 2017 23:52

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur rövanş karşılaşmasında salı günü oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına bugün 18.00’de yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer futbolcular ise maç yüklemesi yaptılar. Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Durica ile izinli olan Burak Yılmaz antrenmanda yer almadı. Uğur ile Okay Yokuşlu’nun ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi. Bordo-mavililer yarın saat 11.00’de yapacağı çalışmalarla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA Trabzonspor Ziraat Türkiye KupasıTurBüyükşehir Belediye ErzurumsporMehmet Ali Yılmaz TesislerindeRızaKasımpaşaSakatlığıDuricaBurak YılmazUğurOkay YokuşlununBordomavililerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24