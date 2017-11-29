Trabzonspor'da kriz çıktı: Basketbolcular maça çıkmayacak

Trabzonspor Basketbol Şubesi’nde ödeme krizi yaşanıyor. Sezon başından beri ödemelerini geç almaları sebebiyle Basketbolcular Pınar Karşıyaka maçı için İzmir’e gitmeme kararı aldı.

Sabah uçağı ile İzmir’e gitmeleri gereken basketbolcular menajerleri ile görüştükten sonra kendi aralarında toplantı yaptı ve sonuç olarak maçı ödemeler yapılmadığı takdirde İzmir’e gitmeme sonucu çıktı.

Ödemeler yapılırsa takım akşam uçağı ile İzmir’e gidip Perşembe günü oynanacak maç için hazırlanmaya başlayacaklar.

Takım için bazı oyuncuların farklı fikirde olduğu belirtilse de genel karara uyacakları ve takımla birlikte hareket edecekleri söylendi.

''Sıkıntılar var ama çözeceğiz''

Konuyla ilgili Skor’a açıklamada bulunan Başkan Abiş Hopikoğlu, sorunun çözüleceğini, maça çıkmama gibi bir durumun kesinlikle olmayacağını söyledi. Hopikoğlu, ”Yaşanan bazı sıkıntılar var ancak büyütülecek bir durum değil. Sadece son maaşlarında bir gecikme durumu oldu. Kulüpte her şeyi halletmeye çalışıyorum. Oyuncularımız çok kıymetli, ortada bir emek var ve kendi açılarından haklılar. Ancak oyuncuların alacaklarından dolayı maça çıkmama gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu problemi çözeceğiz ve maçımızı oynayacağız’ ifadelerini kullandı.