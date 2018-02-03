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Spor

Trabzonspor'da kadro istikrarı sağlanamadı

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA) SÜPER Lig’de son 10 maçını kaybetmeyen ancak 3 maçtır da kazanamayan Trabzonspor’da, cezalı, sakat ve oyuncuların form durumu nedeniyle ideal kadro yakalanamadı

03 Şubat 2018 14:14

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)

SÜPER Lig’de son 10 maçını kaybetmeyen ancak 3 maçtır da kazanamayan Trabzonspor’da, cezalı, sakat ve oyuncuların form durumu nedeniyle ideal kadro yakalanamadı.
Bordo-mavililerde ligin 9’uncu haftasında göreve başlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, takımın başında ligde çıktığı 11 maçta da farklı 11’ler sahaya sürdü. Süper Lig’in 9’uncu haftasında Trabzonspor’un başındaki ilk maçında Yeni Malatyaspor karşılaşmasına Onur, Mas, Uğur, Mustafa, Pereira, Okay, Sosa, Olcay, Onazi, Yusuf Yazıcı ve Burak 11’i ile başlayan Çalımbay, 10’uncu haftada oynanan Galatasaray karşılaşmasının ilk 11’inde 3, 11’inci haftada Kayserispor karşısında 1, 12’nci haftada Osmanlıspor mücadelesinde 2, 13’üncü haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında 1, 14’üncü haftada Antalyaspor karşısında 2, 15’inci haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde 3, 16’ncı haftada Bursaspor karşılaşmasında 2, 17’nci haftada Kardemir Karabükspor karşısında 3, 18’inci haftada Atiker Konyaspor karşılaşmasında 3 ve son olarak 19’uncu haftada Fenerbahçe karşılaşmasının 11’inde 4 farklı oyuncuya görev verdi.
11 MAÇTA DA GÖREV ALAN 3 OYUNCU VAR
Trabzonspor’un başında çıktığı 11 lig maçında da sahaya farklı 11’ler süren teknik direktör Rıza Çalımbay, bu periyotta 3 oyuncusundan vazgeçmedi. Bordo-mavililerin Çalımbay yönetiminde çıktığı 11 maçın tamamında sadece Onur Recep Kıvrak, Joa Pereira ve Yusuf Yazıcı ilk 11’de görev alan isimler oldu. Söz konusu 11 maçlık lig periyodunda Esteban, Bongonda, Batuhan, Uğurcan, Abdurrahim, Hüseyin ve Arda forma şansı bulamadı.
GÖZTEPE KARŞISINDA DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Bu arada Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig’in 20’nci haftasında Göztepe ile oynayacakları maçın 11’inde de son oynanan Fenerbahçe karşılaşmasından farklı olarak değişiklikler yapmak zorunda kalacak. Bordo-mavililerde Burak Yılmaz’ın sakat, Pereira’nın ise kart cezalısı olması nedeniyle deneyimli teknik adam Göztepe karşısında bu 2 oyuncusundan faydalanamayacak.
BAŞKAN USTA: “YOLUMUZA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, kulüp dergisinin Şubat ayı sayısında yer alan yazısında yollarına emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Başkan Usta, dergideki yazısında, “Takımımızı hak ettiği yerde görmek, onun zaferlerine tanık olmak hepimizin ortak hayalidir. Uzun vadeli politikalar üreterek ‘başarılı’  bir takım kurmak ve özlenen Trabzonspor’a kavuşmak gerekir.  Spor yöneticiliği genel olarak zaten ‘bıçak sırtı’ bir karaktere sahipken, mevzu bahis Trabzonspor olduğunda bıçak daha da keskinleşiyor;  politika üretmek de karar almak da bazen güçleşiyor. Yine de yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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