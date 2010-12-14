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Spor

TRABZONSPOR'DA JAJA KRİZİ TRABZON (A.A)

14 Aralık 2010 19:53

-TRABZONSPOR'DA JAJA KRİZİ TRABZON (A.A) - 14.12.2010 - Trabzonspor'un Brezilyalı futbolcusu Jakson Avelino Coelho'nun (Jaja) izinsiz olarak Brezilya'ya gittiği bildirildi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Takımımızın oyuncularından Jaja, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının ardından çocuğunun rahatsızlığını öne sürerek teknik heyetimizden izin talep etmiş ancak bu izin kendisine verilmemesine rağmen, kafileyle Trabzon'a dönmeden Brezilya'ya gitmiştir'' denildi. Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı konumuna düşen Gustavo Colman'ın da Noel tatili öncesinde özel işlerini çözmesi için izin talebinde bulunduğu kaydedilerek, ''Teknik heyetimiz devre arası tatili sebebiyle yabancı oyunculara verilmesi planlanan dönüş tarihini öne alarak Colman'ın ülkesine gitmesini onaylamıştır'' ifadelerinine yer verildi. -4 FUTBOLCU OYNAMAYACAK- Trabzonspor'da, Jaja'nın da ülkesine gitmesiyle birlikte 17 Aralık Cuma günü Kardemir Karabükspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek oyuncu sayısı da 4'e çıktı. Jaja'nın yanı sıra Serkan ve Colman kart cezası, Glowacki de sakatlığı nedeniyle takımda yer almayacaklar.

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