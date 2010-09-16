Trabzonspor'da istifalar çoğaldı

T24- Trabzonspor Yönetim Kurulu'nda Hayrettin Hacısalihoğlu'nun asbaşkanlık görevinden istifa etmesinin ardından yönetim kurulu üyeleri Halil İbrahim Akçay, Sırrı Furkan Eren, Serdar Boğuşlu ve Derviş Köz de görevlerinden istifa etti.



Trabzonspor'da dün asbaşkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa ettiğini açıklayan Hayrettin Hacısalihoğlu'nun ardından, 4 istifa daha geldi.



Hacısalihoğlu'yla birlikte kulüpte aktif olarak çalışan yedek yönetim kurulu üyelerinden Sırrı Furkan Eren, Derviş Köz, Halil İbrahim Akçay ve Serdar Boğoçlu, görevlerini bıraktıklarını açıkladı. İstifa dilekçelerini bir hafta içerisinde yönetime sunmaya hazırlanan yöneticiler adına konuşan Sırrı Furkan Eren, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Asbaşkan döneminde aktif olarak çalışıyorduk. Onun istifasının ardından bizim onunla birlikte yaptığımız görevlerin de bir anlamının kalmadığını düşündüğümüz için böyle bir karar aldık. Trabzonspor, hepimizin ve bu kulüp için hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyduk" diye konuştu.



Bu arada Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu'nun istifasından boşalan asil yönetim kurulu üyeliği koltuğuna yedek yönetici Ömürden Yavuz yükseldi.



Özkan Sümer'in istifası da gündemde

Öte yandan 1461 Trabzonspor'un teknik direktörü Ahmet Özen'in görevine kendinden habersiz olarak son verilmesine kızan Futbol Komitesi Başkanı Özkan Sümer'in de her an istifa edebileceği belirtildi.



