-Trabzonspor'da İnter mesaisi TRABZON (A.A) - 11.09.2011 - Trabzonspor, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaşacağı İnter maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Bordo-mavili ekip, dün akşam deplasmanda oynadığı Manisaspor maçının ardından, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde idman yaptı. Antrenmana izinli olan Burak Yılmaz ile sakatlıkları bulunan Piotr Brozek, Tayfun Cora ve Barış Özbek katılmadı. Marek Sapara, Murat Tosun ve Robert Vittek ise takımdan ayrı olarak laktat testinden geçti. Teknik direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi, oyuncularla yaklaşık yarım saat süren bir görüşme yaptı. Futbolcular antrenmanı, koşunun ardından yaptıkları pas çalışması ile tamamladı. Bordo-mavili takım, çarşamba günkü İnter maçı için yarın İtalya'ya gidecek.