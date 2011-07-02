-TRABZONSPOR'DA İLK HAZIRLIK MAÇI YARIN TRABZON (A.A) - 02.07.2011 - Hollanda'nın Arnheim kentine bağlı Hoendorloo kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, yarın ilk hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde günde yaptığı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takım, yarın Hollanda kampındaki ilk hazırlık maçını Almanya'nın 5. Lig takımlarından KFC Uerdingen 05 ile yapacak. Krefeld'in Grotenburg Stadı'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada bordo-mavili takımın yeni transferleri de ilk karşılaşmalarına çıkmış olacak. Trabzonspor'un sahaya Bora, Serkan, Giray, Mustafa, Ferhat, Zokora, Sezer, Sercan, Adrian, Halil ve Henrique ilk 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. -UMUT BULUT UNUTULMAYACAK- Bu arada Trabzonspor kulübünün internet sitesinde, Trabzonspor'dan Fransa'nın FC Toulouse takımına transfer olan Umut Bulut'un, ''Trabzonspor'da herkese, transferimde emeği geçen başkanımıza ve Şenol Güneş'e teşekkür ediyorum. Trabzonspor'un bu sezon yeni transferleriyle başarılı olacağına inanıyorum. Bordo mavili forma altında her zaman elimden geleni yapmıştım. Umarım Trabzonspor'um başarılı olur'' şeklindeki açıklamasına yer verildi. İnternet sitesinde, ''Biz de kulüp olarak Umut Bulut'a gerek verdiği hizmetler gerekse de tüm iyi dilekleri nedeniyle teşekkür ediyor, Avrupa'da başarıyla ülkemizi temsil edeceğine olan inancımızı yineliyoruz. Seni unutmayacağız'' denildi.