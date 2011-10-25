-Trabzonspor'da hedef galibiyet TRABZON (A.A) - 25.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de, yarın sahasında Medical Park Antalyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da tek hedef galibiyet. Ligde art arda 3 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta Bursaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, sahasında Medical Park Antalyaspor'u da yenmeyi hedefliyor. Bordo-mavili takımda cezası bulunan Mustafa Yumlu'nun yanı sıra, sakatlıkları süren Vittek, Henrique, Barış Özbek ve Sezer Badur kadroda yer alamayacaklar. Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya, Tolga, Serkan, Giray, Glowacki, Celustka, Zokora, Colman, Alanzinho, Adrian, Halil ve Burak ilk 11'i ile çıkması bekleniyor. -Bu kez durdurulabilecek mi?- Medical Park Antalyaspor maçında gözler, Trabzonspor'da geçen sezonun 31'inci haftasından bu yana geçen 175 günlük sürede forma giydiği 9 lig maçında da gol atarak 13 kez rakip fileleri havalandıran Burak Yılmaz'da olacak. Sezona ligin ilk haftasında Manisaspor'a attığı golle başlayan Burak Yılmaz, ligin 3'üncü haftasında Samsunspor maçında 1 gol, ligin 4'üncü haftasındaki Kardemir Karabükspor maçında 3 gol, ligin 5'inci haftasındaki Eskişehirspor maçında 2 gol, ligin 6'ncı haftasındaki Ankaragücü maçında 1 gol ve geçen hafta da Bursapor'a 1 gol olmak üzere 6 maçta 9 gol kaydetmişti. Burak, sadece ligin 2'nci haftasında cezası nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında takımındaki yerini alamamıştı. Trabzonspor'un gol yollarında en güvendiği isim olan Burak, bordo-mavili takımın rakip filelere gönderdiği 11 golün 9'unu kaydetmişti. Karadeniz ekibi, Burak'ın gol attığı maçları 3'er puanla tamamlamış ve 12 puan kazanmıştı.