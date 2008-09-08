Trabzonspor'da hedef galibiyet

Hafta sonu kendi evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Futbol Şube Sorumlusu Dr. İhsan Alioğlu, maçta hedeflerinin mutlak galibiyet olduğunu belirtti.



Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Dr. İhsan Alioğlu, Beşiktaş maçının önemli bir karşılaşma olduğunu ve hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.



Alioğlu, ligin ilk 2 haftasında istedikleri sonuçları aldıklarını ve bunu Beşiktaş maçıyla sürdürmek amacında olduklarını belirterek, ''Trabzonspor'un hedefi galibiyettir. Beşiktaş, karşılaşması bir derbi maçı niteliğindedir. Bu maçta galibiyetin önemi daha fazladır'' dedi.



Ligde şampiyonluk mücadelesi verecek grup içinde olmak ve Trabzonspor'un güçlü bir takım olduğunun mesajının verilmesi noktasında galibiyete ihtiyaç duyduklarını ifade eden Alioğlu, ''Futbolcular, bizler, camia, herkes galibiyet istiyor. Bu maçın öneminin bilincindeyiz. Galip gelmek istiyoruz'' diye konuştu.



YATTARA BELİRSİZLİĞİ



Alioğlu, Ankaragücü maçında sakatlanan Yattara için Beşiktaş maçında oynar veya oynayamaz şeklinde bir şey söyleyemeyeceklerini kaydederek, ''Yattara'yı bu hafta sahaya süreceğiz ve ona yükleme yapacağız. Durumu belirsizliğini koruyor. Şu anda oynar ve oynamaz demek doğru değil. Daha son sözümüzü söylemedik. Ayak bileğinde ağrısı var ama normaldir geçer. Sporcunun verimliliği de önemlidir. 2 günlük yüklemeler bize işaret verecek'' dedi.



ISAAC, AÇIĞINI KAPATIYOR



Trabzonspor'un ülkesinden geç dönen Nijeryalı oyuncusu Isaac Promise, idman açığını kapatıyor. Geçen hafta cumartesi günü Trabzon'da takımla ilk antrenmanı yapan Isaac'ın dün izin gününe rağmen çalıştığı ve bugün de sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi.



Dr. Alioğlu, Isaac'ın 10 günlük antrenman eksikliğinin bulunduğunu belirterek, ''Onu kapatması lazım. Antrenmanlarını sürdürüyor. Şu anda tam hazır değil. Ama genç oyuncu, 1 hafta içinde toparlarsa karar hocamıza kalır'' diye konuştu.



Alioğlu, Tony Sylva'nın geçici lisansını bugün, yarın beklediklerini de ifade ederek, ''Sylva'nın lisansının Beşiktaş maçı öncesi geleceğini düşünüyoruz'' dedi.



TÜZÜK TADİLATI



Alioğlu, dün tüzük tadilatındaki çoğu maddelerin kabul edilememesine ilişkin olarak ise ''O tüzükteki maddeleri 14 kişilik çalışma grubu ortaya koydu. Yönetimden sadece 2 kişi o grupta vardı. Maddelerde belirlenirken son şekli oy çokluğu ile alınıyordu. 2 kişinin oyu da tüzüğün şekillenmesine yetmezdi'' dedi.



Maddeleri Trabzonspor'un kuruluşundan bugüne kadar katkısı olan insanların hazırladığını kaydeden Alioğlu, ''Dernekler masasının isteği üzerine tüzük değişikliğine gitmek zorundayız. Biz çalışma grubunun oluşturduğu taslağı sahneye sürdük. Tabii ki herkesin düşüncesi olması doğaldır. Genel kurulda 20 bin üyenin tam iradesi olmamakla birlikte ilgi duyan olayı yaşamak isteyen insanlardan oluşan Trabzonsporlular vardı. Bunların hepsinin bütün maddelere evet demesi düşünülemez. Manidar olan 14 kişiden bazıları çıkıp kendi oluşturdukları hazırladıkları taslaktaki maddelere şerh koymaya çalıştılar. Bu da yönetim olarak hayal kırıklığı yarattı. Şimdi tüzük için yeni bir genel kurulun yapılacak'' diyerek sözlerini tamamladı.

