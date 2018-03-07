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Spor

Trabzonspor'da hedef Avrupa Kupaları

Bordo-mavililer radikal kararlar alacak

07 Mart 2018 18:37

Trabzonspor'da Beşiktaş maçının ardından gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında bordo-mavili takımın gündemi masaya yatırıldı.

Trabzonspor'un önündeki en büyük engelin mali sorunlar olduğu fikri yinelenirken, sportif başarı adına sürdürülebilir mali yapı oluşturmak için radikal kararların alınacağı öğrenildi.

Bordo-mavili yönetimin önümüzdeki süreçte kulübe gelir sağlayacak projeler oluşturup finansal yapının sağlıklı şekilde devam edebilmesi adına girişimler sağlayacağı belirtildi.

Camianın da beklentilerini karşılamanın önemine vurgu yapılan toplantıda, gerekmesi halinde ilerleyen süreçte tekrar güven kazanma adına olağanüstü kongre kararı da alınabileceği ifade edildi.

Toplantıda futbol takımında istikrardan yana görüş belirtirken, sezon sonunda Avrupa Kupaları'na katılmanın hedef olarak belirlendiği kaydedildi.

Diğer yandan Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Akisarspor'la karşılaşacak olan Karadeniz temsilcisine Burak Yılmaz'dan iyi haber geldi.

Cezası nedeniyle beşiktaş karşısında forma giyemeyen Burak Yılmaz'ın sakatlığını atlattığı ve haftanın kapanış maçında sahada olacağı belirtildi. 

Sakatlığı süren Fabian Castillo ise tedavi olmak için ülkesine gitti. Kolombiyalı oyuncunun 10 Mart'ta dönerek sağlık durumuna göre çalışamalara başlayacağı öğrenildi.

(beIN Sports)

 

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