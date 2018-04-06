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Spor

Trabzonspor'da hedef 3 puan

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyetle Avrupa kupalarına katılma noktasında önemli kayıp yaşayan Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Kayserispor karşısından 3 puanla ayrıla

06 Nisan 2018 12:38

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyetle Avrupa kupalarına katılma noktasında önemli kayıp yaşayan Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Kayserispor karşısından 3 puanla ayrılarak Avrupa umudunu sürdürmek istiyor.
Ligde 42 puanla 5’inci sırada yer alan ve 4’üncü sıradaki Fenerbahçe’nin 9 puan gerisinde bulunan Trabzonspor, yarın sahasında 41 puanlı Kayserispor’u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak Avrupa umudunu sürdürmeye çalışacak. Saat 16.00’da Medical Park Stadı’nda oynanacak maçta, hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
KADRODA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor’da bu maç öncesi Esteban ile Durica\'nın sakatlıkları devam ediyor. Tedavileri tamamlanan Castillo ile Bero’nun ise kadroda yer alabileceği belirtildi. Bordo-mavililerde teknik direktör Rıza Çalımbay, son oynanan Galatasaray maçı 11’inden farklı olarak kadroda yine zorunlu değişikliğe gidecek. Deneyimli teknik adamın kart cezalısı Sosa’nın yerine bu maçta Abdülkadir’e görev vermesi bekleniyor.
TRABZONSPOR\'UN KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11\'İ ŞU ŞEKİLDE:
Onur- Pereira, Uğur, Hubocan, Novak- Okay, Kucka- Olcay, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir- Burak
SAKAT: Esteban, Durica
CEZALI: Sosa
BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları)​ 25 TL​​, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ​50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok ​ 400 TL, Platinum B Blok​ 425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.

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