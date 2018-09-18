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Spor

Trabzonspor'da Göztepe maçının hazırlıkları başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına ardından ara vermeden başladı

18 Eylül 2018 21:10

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına ardından ara vermeden başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenileme çalışmaları yapıldı. 1 saat süren antrenman öncesinde teknik direktör Karaman, yaklaşık 10 dakika saha ortasında oyuncularla toplantı gerçekleştirdi. Antrenmana izinli olan Kamil Ahmet katılmazken, Hosseini ise takımdan ayrı çalıştı.
Bordo-Mavili ekip, yarın saat 10.30\'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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