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Spor

Trabzonspor’da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

TRABZON, (DHA) - TRABZONSPOR, Süper Lig’in 3’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün 17

21 Ağustos 2017 23:50

TRABZON, (DHA) - TRABZONSPOR, Süper Lig’in 3’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün 17.00’de yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Fenerbahçe maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer futbolcular ise ısınmanın ardından dar alanda oyun oynadı. Ameliyat olan ve tedavisi devam eden Castillo ve Medjani salonda özel program dahilinde çalıştı. Bordo mavililer, yarın 19.00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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