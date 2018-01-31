Trabzonspor'da Göztepe maçı biletleri satışta

TRABZON, (DHA)



TRABZONSPOR’un, Süper Lig’in 20’nci haftasında sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

5 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 20.00’de Şenol Güneş Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 6 (Kale Arkaları)​ 25 TL​​, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ​50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok ​400 TL, Platinum B Blok​ ​425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.

İKİ TRİBÜNDE BLOKELER VAR

Bu arada bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, ligin 19’uncu haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında Doğu Tribün J-H Blokları ile Kale Arkası Kuzey Tribün K-J-I-D Bloklarında yer alan taraftarların çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle PFDK’ya sevk edildiği, bu nedenle PFDK\'ya sevki yapılan bloklara giriş yapmış olan taraftarların elektronik kartlarının PFDK kararının açıklanacağı tarihe kadar bloke edildiği kaydedildi.

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