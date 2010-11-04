-TRABZONSPOR'DA GÖZLER GALATASARAY MAÇINDA TRABZON (A.A) - 04.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan ve hafta sonu forma giyemeyeceği açıklanan Glowacki katılmadı. Dünkü antrenmanda yer almayan Jaja ise bu akşam takımla birlikte çalıştı. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptılar. Trabzonspor, yarın basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.