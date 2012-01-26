-Trabzonspor'da gollere yerli oyuncu damgası TRABZON (A.A) - 26.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de dün Eskişehirspor'u 4-1 mağlup ederek moral bulan Trabzonspor'da, bu sezon gollerin büyük bölümünü yerli oyuncular attı. Bordo-mavili takımın ligdeki 37 golünün 30'unu kaydeden yerli oyuncular, böylece bordo-mavili takımın gollerinin yüzde 81'ine imza attı. Karadeniz ekibinin en golcü oyuncusu 23 golle Burak olurken, bu futbolcuyu 4 golle Halil Altıntop izledi. Olcan 2, Volkan da 1 gol attı. Burak ve Halil, bordo-mavili takımın ligdeki 37 golünün 27'sini attı. Kadrosunda Adrian, Alanzinho, Glowacki, Zokora, Colman, Cech, Celustka, Henrique, Pawel, Piotr, Vittek ve Jebrin olmak üzere 12 yabancı oyuncusu bulunan Trabzonspor'da, yabancı oyuncular 6 golde kaldı. Henrique 2, Cech, Colman, Celustka ve Pawel 1'er gol kaydedetti. Bordo-mavili takımın geriye kalan tek golünü ise Mersin İdmanyurdu maçında Moritz kendi kalesine atmıştı.