'Trabzonspor’da geçen sezon başında çok hesapsızca harcamalar yapıldı, çatır çatır paralar harcandı'

Trabzonspor'un mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Abdi Üstünsalih, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 20 milyon TL avans aldıklarını açıklayarak bunun kulübün hakkı olduğunu, yaptıklarının ödemeyi biraz erken almak olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçiminde Yıldırım Demirören'i destekleyen Trabzonspor'da gerilim devam ediyor. Beş yöneticinin istifa etmesi üzerine olağanüstü kongre kararı alan başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, tutum değiştirerek Aralık ayındaki olağan kongreye kadar göreve devam etme kararı aldı. Basın Sözcüsü Yakup Aslan’ın, kongreye gitme taraftarı olmadıkları açıklamasının ardından Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Abdi Serdar Üstünsalih de aynı doğrultuda açıklamalar yaptı.

'Benim istifa etmem için kötü bir şey yapmam lazım. Ben kötü bir şey yapmadım'

İstifa edenlerin delege olmadığını söyleyen Üstünsalih, "Benim istifa etmem için kötü bir şey yapmam lazım. Ben kötü bir şey yapmadım. Gidip orada destek falan da vermedim. Duruşumu bozmadım. Herkes bunu böyle bilsin" dedi.

Trabzonspor’un geleceğinin karanlık olmadığını da dile getiren Üstünsalih, şöyle devam etti:

"İnkar edilemez bir borç yükü var. Ama Trabzonspor’un marka değeri hala çok yüksek. Bu marka değeri eldeki imkanlarla bu borç yükünü kapatır, yoluna devam eder. Sadece mali disipline ihtiyaç var. Mali disiplinden önce yönetimsel anlamda da birliktelikten başka bir şeye ihtiyaç yok. Trabzonspor bunların altından kalkar. Felaket tellallığı yapmak kulübe zarar verir. Oturup hesap yaparsın.

'Alınan para herhangi bir şeyin bedeli değil'

Şimdi diyecekler ki, bu kadar para harcadın. Ya kardeşim, olan olmuş, biten bitmiş. Bana sor, harcayana sor ama arkasından da ’battık’ deme. Borçsuzluk oranı çok yüksek, nakit sıkıntısı yaşanıyor, bunları söyle ancak idare edilemez pozisyonda değil Trabzonspor."

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan avans olarak alınan 20 milyon liranın bazı çevreler tarafından abartıldığını da vurgulayan Üstünsalih, şunları söyledi:

"Kulüp olarak federasyondan avans talebimiz vardı. Bunun 20 milyon TL’si geldi, kasamıza girdi. Denizbank’ta bloklanması söz konusu değil. Faiz kısmı bankada kalıyor. Onun dışındakini biz kullanacağız. Alınan para herhangi bir şeyin bedeli değil. Trabzonspor’un Federasyon'dan alacak olduğu bedelin 1 ay veya 2 ay önceden kasaya girmesidir. Benim param bu zaten. Kişisel çıkarlar değil, Trabzonspor’un çıkarlarını düşünmek lazım.

Trabzonspor’da geçen sezon başında çok hesapsızca harcamalar yapıldı. O dönemdeki kişilere bakacaksın. Bir arkadaşa haddinden fazla yetki verildi. Orada benim bir dahlim olmadı. Çatır çatır paralar harcandı. Bana sormadan para harcanırsa o zaman da bu duruma gelinir. İlgilensem belki de bugünkü pozisyona gelinmezdi. Ben 6 aydır Trabzonspor’un ekonomisiyle ilgilenmiyorum. Kırgınlık, küskünlük var. Ama yine mümkün olduğu kadarıyla yanlış olan şeyleri dengelemeye çalışıyorum tabii ki. Trabzonspor’u çok zor şartlarda aldık. Bu kulübü borç batağında aldık.

Kulübün tavuk alacak parası dahi yoktu. Ancak biz 1.5 yıllık zaman diliminde hem kulübü işletip hem borçların bir kısmını ödüyor pozisyonuna geldik. Ne olduysa bahsettiğim o dönemden sonra oldu. O döneme kadar gayet iyi gidiyorduk. Borçluluk oranımız azalıyordu ve kulüp yaşıyordu. Kredi alamaz pozisyondaydık. Kredi aldık ama aldıktan sonraki dönemde son derece başarısız olduk. Orada bir dahlim olduğunu kesinlikle düşünmüyorum."