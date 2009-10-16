Trabzonspor'da galibiyet hebapları

Turkcell Süper Lig'de son 2 haftayı Gençlerbirliği ve Gaziantepspor beraberliği ile kapatan Trabzonspor, son 4 sezondur eli boş döndüğü Galatasaray deplasmanından bu kez 3 puanla ayrılarak hem çıkışa geçmeyi hem de rakibi karşısında İstanbul'da aldığı kötü sonuçlara son vermek istiyor.

Sarı-kırmızılı takım karşısında 2005-2006 sezonunda 4-1, 2006-2007 sezonunda 2-1, 2007-2008 sezonunda 1-0 ve geçen sezonda 3-0'lık yenilgiler alan Karadeniz ekibi, bu kez Trabzon'a galibiyetle dönmek amacında.

Kulüp futbol şube sorumlusu İhsan Alioğlu, istatistiklere bakıldığında Trabzonspor'un mağlubiyeti kadar galibiyetlerinin de bulunduğunu söyledi.

Trabzonspor'un her maçı kazanma potansiyelinin olduğunu ifade eden Alioğlu, ''Bu tür maçlarda üç ihtimal vardır. Biz bu ihtimalin lehimize olmasını temenni ediyoruz. Temenni etmek de yeterli değildir. Bunun için çalışarak konsantre olmak ve kenetlenmek gerekir. Galatasaray maçında bunu gerçekleştireceğimize inanıyoruz'' dedi.

Trabzonspor'da ligin ilk 2 haftasında ilk 11'de maça çıkan fakat daha sonra yapılan maçlarda yedek kulübesinde oturtulan Alanzinho'ya, hafta içi antrenmanlardaki performansıyla forma şansı doğdu.

Teknik direktör Hugo Broos, geçen sezon Trabzonspor'a geldikten sonra ilk golünü Galatasaray'a atan Brezilyalı oyuncuya antrenmanlardaki çift kale maçta as takımda görev verdi.

Gineli oyuncu İbrahima Yattara'nın ise ayak bileğindeki sakatlığının bir türlü geçmemesi nedeniyle büyük ihtimalle görev almayacağı bildirildi.