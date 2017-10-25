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Spor

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi forvet sıkıntısı!

Bordo-mavili ekipte Galatasaray maçı öncesi 3 oyuncu cezalı; Burak Yılmaz sakat

25 Ekim 2017 18:57

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray’ı konuk edecek olan Trabzonspor’da Hugo Rodallega cezalı duruma düştü.

Bordo-mavili ekibin Ziraat Türkiye Kupası’nda Çorum Belediyespor ile oynadığı karşılaşmada attığı iki golün ardından kırmızı kart gören Hugo Rodallega, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Trabzonspor’da cezaları bulunan Rodallega, Yusuf Yazıcı, Emmanuel Mas'ın yanı sıra sakatlığı süren Burak Yılmaz'ın da forma giymesi beklenmiyor.

Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın Galatasaray karşısında bu sezon ligde yalnızca 2 maçta toplam 86 dakika süre alan Dame N'Doye'u oynatması bekleniyor.

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