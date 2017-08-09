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Spor

Trabzonspor'da forma numaraları belli oldu

Bordo-mavililere geri dönen Burak Yılmaz, 17 numaralı formayı giyecek

09 Ağustos 2017 18:09

Trabzonsporlu futbolcuların 2017-2018 sezonunda kullanacakları forma numaraları açıklandı.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, futbolcuların yeni sezonda kullanacakları forma numaraları şöyle:

1- Onur Kıvrak 
2- Kamil Ahmet Çörekçi
3- Emmanuel Mas
4- Jan Durica
5- Okay Yokuşlu
6- Carl Medjani
7- Theo Bongonda
10- Olcay Şahan
11- Fabian Castillo
13- Arda Akbulut
14- Dame N'Doye
15- Uğur Demirok
16- Batuhan Artarslan
17- Burak Yılmaz
19- Abdülkadir Ömür
20- Ogenyi Onazi
21- Matus Bero
23- Esteban Alvarado
25- Mustafa Akbaş
28- Hugo Rodallega
32- Yusuf Erdoğan
33- Juraj Kucka
35- Aytaç Kara
47- Joao Pereira
96- Uğurcan Çakır
97- Yusuf Yazıcı
98- Abdurrahim Dursun

Trabzonspor'da geçen sezon olduğu gibi 2017-2018'de de 61 numaralı formayı hiçbir oyuncunun giymeyecek olması dikkati çekti.

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