Trabzonspor'da forma numaraları belli oldu

Trabzonsporlu futbolcuların 2017-2018 sezonunda kullanacakları forma numaraları açıklandı.
Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, futbolcuların yeni sezonda kullanacakları forma numaraları şöyle:
1- Onur Kıvrak
2- Kamil Ahmet Çörekçi
3- Emmanuel Mas
4- Jan Durica
5- Okay Yokuşlu
6- Carl Medjani
7- Theo Bongonda
10- Olcay Şahan
11- Fabian Castillo
13- Arda Akbulut
14- Dame N'Doye
15- Uğur Demirok
16- Batuhan Artarslan
17- Burak Yılmaz
19- Abdülkadir Ömür
20- Ogenyi Onazi
21- Matus Bero
23- Esteban Alvarado
25- Mustafa Akbaş
28- Hugo Rodallega
32- Yusuf Erdoğan
33- Juraj Kucka
35- Aytaç Kara
47- Joao Pereira
96- Uğurcan Çakır
97- Yusuf Yazıcı
98- Abdurrahim Dursun
Trabzonspor'da geçen sezon olduğu gibi 2017-2018'de de 61 numaralı formayı hiçbir oyuncunun giymeyecek olması dikkati çekti.