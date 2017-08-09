Trabzonspor'da forma numaraları belli oldu

Trabzonsporlu futbolcuların 2017-2018 sezonunda kullanacakları forma numaraları açıklandı.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, futbolcuların yeni sezonda kullanacakları forma numaraları şöyle:

1- Onur Kıvrak

2- Kamil Ahmet Çörekçi

3- Emmanuel Mas

4- Jan Durica

5- Okay Yokuşlu

6- Carl Medjani

7- Theo Bongonda

10- Olcay Şahan

11- Fabian Castillo

13- Arda Akbulut

14- Dame N'Doye

15- Uğur Demirok

16- Batuhan Artarslan

17- Burak Yılmaz

19- Abdülkadir Ömür

20- Ogenyi Onazi

21- Matus Bero

23- Esteban Alvarado

25- Mustafa Akbaş

28- Hugo Rodallega

32- Yusuf Erdoğan

33- Juraj Kucka

35- Aytaç Kara

47- Joao Pereira

96- Uğurcan Çakır

97- Yusuf Yazıcı

98- Abdurrahim Dursun

Trabzonspor'da geçen sezon olduğu gibi 2017-2018'de de 61 numaralı formayı hiçbir oyuncunun giymeyecek olması dikkati çekti.