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Spor

Trabzonspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında kendi sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü

25 Ocak 2018 16:19

Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)

Trabzonspor, Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında kendi sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor, hafta sonu Fenerbahçe ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde sürdürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana izinli Hubocan, hasta olan Dame N\'Doye, sakat olan Burak Yılmaz, Mustafa Akbaş ile Novak katılmadı. Bordo mavililer antrenmanda ısınma, pas çalışması ve dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maçla devam etti.  
Castillo ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

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