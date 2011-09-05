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Spor

Trabzonspor'da eylül mesaisi TRABZON (A.A)

05 Eylül 2011 14:20

-Trabzonspor'da eylül mesaisi TRABZON (A.A) - 05.09.2011 - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin aynı dönemde başlaması nedeniyle Eylül ayını yoğun geçirecek. Avrupa Kupaları'nda Benfica ve Athletic Bilbao ile karşılaşan bordo-mavililerin, ligin başlayacağı 10 Eylül tarihinden itibaren maç programı hızlanacak. Karadeniz ekibi, 10 Eylül ile 27 Eylül tarihleri arasındaki 17 günlük süre içerisinde Spor Toto Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç yapacak. 10 Eylül'de deplasmanda Manisaspor'a konuk olacak bordo-mavililer, 14 Eylül'de İtalya'da Inter ile tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi grup müsabakasına çıkacak. 17 Eylül'de ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçıyla birlikte bu sezon ilk kez sahasında taraftarı önüne çıkacak olan Karadeniz ekibi, 21 Eylül'de Samsunspor ile deplasmanda, 24 Eylül'de ise sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçını ise 27 Eylül'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Fransa'nın Lille takımıyla yapacak. Böylelikle, ilk kez Trabzon'da bir Şampiyonlar Ligi karşılaşması da oynanmış olacak. Trabzonspor'un Eylül ayındaki maç programı şöyle: 10 Eylül (Lig 1. hafta) Manisaspor-Trabzonspor 14 Eylül (Şam.Lig 1. hafta) Inter-Trabzonspor 17 Eylül (Lig 2. hafta) Trabzonspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 21 Eylül (Lig 3. hafta) Samsunspor-Trabzonspor 24 Eylül (Lig 4. hafta) Trabzonspor-Kardemir Karabükspor 27 Eylül (Şam.Lig 2. hafta) Trabzonspor-Lille

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