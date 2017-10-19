Trabzonspor'da Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 9’uncu haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde tamamı basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı bulunan Kucka dışında tüm oyuncular yer aldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi.

SAVUNMA VE HÜCUM İKİ AYRI GRUPTA ÇALIŞTI

Süper Lig’de geride kalan 8 haftada kalesinde gördüğü 21 golle en çok gol yiyen takım olan Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, antrenmanda savunma oyuncularını ayrı, hücum oyuncularını ise ayrı çalıştırdı. Savunma oyuncuları ile özel bir toplantı yapan Çalımbay, daha sonra antrenmanın bir bölümünde savunma oyuncularının tamamını bir grupta toplayarak hücum oyuncularına karşı savunma yaptırdı. Deneyimli teknik adam antrenmanda oyuncularına, \"Adam adama pres ve koşu bizim oyun anlayışımız olmalı. Savunma oyuncuları topu kullanacak ama riske etmeyecek ve gerekirse basit şekilde oynayarak tehlikeyi uzaklaştıracak\" şeklinde uyarılarda bulundu. Daha sonra ise hücum ve savunma oyuncuları ayrı gruplarda özel çalışmalara tabi tutuldu.

YOLCULUK YARIN

Bu arada Süper Lig’in 9’uncu haftasında 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yarın bu maç için Malatya’ya gidecek. Bordo mavililer öğle saatlerinde yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayarak, saat 14.30’da özel uçakla Malatya’ya hareket edecek.

TARAFTARLAR ÇALIMBAY’A ÇİÇEK VERDİ

Bu arada antrenmanın ardından bir grup taraftar teknik direktör Rıza Çalımbay’a çiçek vererek Trabzonspor’daki görevinde başarı dileklerinde bulundu. Çalımbay ise taraftarlara teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

-Taraftarar Çalımbay\'a çiçek verdi

Haber-Kamera: Tolga SAĞLAM/TRABZON-DHA

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