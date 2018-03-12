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Spor

Trabzonspor'da Evkur Yeni Malatyaspor maçı biletleri satışa sunuldu

TRABZON, (DHA) TRABZONSPOR’un Süper Lig’in 26’ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı

12 Mart 2018 19:23

TRABZON, (DHA)

TRABZONSPOR’un Süper Lig’in 26’ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
18 Mart 2018 Pazar günü saat 16.00’da Medical Park Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok  400 TL, Platinum B Blok  425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.

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