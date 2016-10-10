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Spor

Trabzonspor'da Ersun Yanal için karar çıktı!

Trabzonspor Başkanı, Ersun Yanal'ın arkasında olduklarını söyledi

10 Ekim 2016 12:46

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, futbolcuların baskı altında kaldığını vurgulayarak, teknik direktör Ersun Yanal'ı gönderme niyetlerinin olmadığını dile getirdi. 

Kaptan Onur Kıvrak’ın daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirten başkan Usta, “Takıma yeni katılan oyuncularda bile var bu stres. Mesela Onur Kıvrak... Geçen sezonki travmadan en çok o etkilendi. Ama onunla da konuştum. Artık daha fazla sorumluluk alması gerektiğinin farkında... Alacak da... Genç oyuncuların buna ihtiyacı var. Trabzonspor kaptanlığı çok ciddi bir iştir. O bunu layıkıyla yerine getirmek için bu sezon daha fazla sorumluluk alacak. Bana bunları bizzat kendisi anlattı” diye konuştu.

 

"Ersun hocamızın arkasındayız"

 

Habertürk'ün haberine göre; Başkan Muharrem Usta, takımdaki geleceği tartışılan teknik direktör Ersun Yanal için de net ifadeler kullandı. “Başımıza ne geldiyse ‘Onu yolla, bunu al’ mantalitesinden geldi” diyen Usta şunları söyledi: 

“Ne olacak Ersun Yanal’ı yollayınca? Daha mı iyi olacak? Yeni hoca demek, yeni kadro demek... Para demek. Ersun Hoca takıma kendini adamış durumda. Artık bunları aşmak lazım... Hep böyle battı Trabzonspor. Bizim faize ödediğimiz para, gelirimiz kadar. Böyle bir şey olamaz. O yüzden sonuna kadar Ersun Hocamız’ın arkasındayız, yanındayız. Kafamızda yolları ayırmak gibi bir düşüncemiz kesinlikle yok.”

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