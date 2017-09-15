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Spor

Trabzonspor'da Durica ve Burak Yılmaz takımla çalışmalara başladı

Bordo-mavililer, Süper Lig'in 5'inci haftasında Başakşehir'in konuğu olacak

15 Eylül 2017 15:38

Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir deplasmanına gidecek olan Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Jan Durica ve Burak Yılmaz'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Habertürk'te yer alan habere göre bordo-mavililerde ligin 2'inci haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan ve uygulanan tedavi programının ardından A Milli Takım'ın Hırvatistan ile oynadığı maçta forma giyen Burak Yılmaz, daha sonra ligde Gençlerbirliği karşılaşmasında da görev yaptı. Yılmaz'ın bu maçın ardından ağrılarının arttığı belirtildi. Hafta sonu oynanacak Başakşehir maçı öncesi ilk etapta takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalışmalara başlayan 32 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusunun, kendisini iyi hissettiği ve son 2 çalışmada takımla birlikte antrenmanlarda yer aldığı belirtildi.

Durica da takıma katıldı

Trabzonspor'da ayrıca sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Jan Durica ise uygulanan tedavi programının ardından takımla birlikte çalışmalara başladı. Teknik direktör Ersun Yanal´ın, perşembe günü yapılan antrenmanda takıma katılan 36 yaşındaki deneyimli oyuncuyu Başakşehir maçı kadrosuna alabileceği öğrenildi.

Yolculuk yarın

Trabzonspor, Süper Lig´in 5´inci haftasında 17 Eylül Pazar günü deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maç için yarın İstanbul´a gidecek. Bordo-mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapacağı antrenmanın ardından 15.00´te Trabzon Havalimanı´ndan özel bir uçakla İstanbul´a hareket edecek.

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