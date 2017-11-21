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Spor

Trabzonspor’da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından saat 18

21 Kasım 2017 22:58

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından saat 18.00’de yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına ve taraftarlara açık olarak gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları nedeniyle salonda çalışan ve tedavileri devam eden Onur, Uğur, Rodallega, Volkan, Sosa katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Abdurrahim ile Mustafa Akbaş ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Antrenmanın ilk bölümünde bordo mavililer kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirirken, ikinci bölümde dar alanda pas çalışması yaptı.
BURAK VE N\'DOYE KALEYE GEÇTİ
Antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kala maç yapıldı. Bu çalışma sırasında teknik direktör Rıza Çalımbay, forvet oyuncuları Burak Yılmaz ile N\'Doye\'u kalede görev verdi. Trabzonspor yarın saat 11.00’de yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.
BAHRİYELİ ASKERLERDEN ANTRENMANA ZİYARET
Bu arada Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı’ndan bir grup bahriyeli asker de antrenman öncesi futbolcularla fotoğraf çekilerek tatlı ikramında bulundu.
BONGONDA\'YA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Bu arada antrenmanın ardından 23 yaşına giren Theo Bongonda\'ya doğum günü sürprizi yapıldı. Bu jest karşısında mutlu olduğu gözlenen Bongonda pastasından takım arkadaşlarına dağıttı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenamandan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

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