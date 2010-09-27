-TRABZONSPOR'DA DEĞİŞEN YOK TRABZON (A.A) - 27.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor yenilgisi ve Kayserispor beraberliği ile son 2 maçta 5 puan yitiren Trabzonspor, geçen sezondan çok farklı bir görüntü ortaya koyamadı. Bordo-mavililer, teknik direktör Hugo Broos yönetiminde, geçen sezonun ilk 6 haftasında 10 puan toplarken, bu sezon teknik direktör Şenol Güneş'in görev yaptığı aynı dönemi 11 puan ile kapadı. Karadeniz ekibi, geçen sezon ilk 6 haftada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, bu sezon 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Geçen sezon 13 gol atıp 7 gol yiyen bordo-mavililer, bu sezon aynı haftalarda 12 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.