Trabzonspor'da Colman antrenmanı terk etti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında perşembe günü deplasmanda oynayacağı Videoton karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenmanın son bölümünde takımdan ayrılması gündemde olan Colman sahayı terkedip, uyarılara aldırmadan soyunma odasının yolunu tuttu.

Antrenmana elinde çatlak meydana gelen Giray haricinde tüm futbolcular katıldı. Videoton ile yapılan ilk maçta elinden sakatlık geçiren Giray'ın rövanş maçında da takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi. Sanica Boru Elazığspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular koşunun ardından ayak tenisi yaparak antrenmanı tamamlarken diğer oyuncular ısınma hareketlerinden sonra yarı sahada maç yaptı.

Colman'dan ilginç tavır

Elazığspor maçı kadrosuna sakatlığı olmadığı halde alınmayan Arjantinli oyuncu Gustavo Colman bugünkü çalışmanın son bölümünde antrenman sahasını terk etti. Dar alanda top çalışması sırasında Halil Altıntop'la tartışan ve birden sinirlenerek formasını yere atan Colman, uyarılara aldırmadan soyunma odasının yolunu tuttu. Colman'ın öğleden sonra Asbaşkan Nevzat Şakar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir görüşme yaptığı ve sorunlarını anlattığı öğrenildi.