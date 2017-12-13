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Spor

Trabzonspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası'nda dün sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u 5-1 mağlup ederek adını son 16’ya yazdıran Trabzonspor, ara vermeden Süper Lig'in 16’ncı haftasında sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıkl

13 Aralık 2017 16:27

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası\'nda dün sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor\'u 5-1 mağlup ederek adını son 16’ya yazdıran Trabzonspor, ara vermeden Süper Lig\'in 16’ncı haftasında sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana, tedavileri devam eden ve salonda çalışan Sosa, Volkan Şen, Mustafa Akbaş, Durica ile Batuhan katılmadı. Antrenmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular koşu yaparak çalışmalarını tamamladı, diğer oyuncular ise pas çalışması ve yarı sahada taktik maç oynadılar.
UĞUR İLE OKAY TAKIMLA ÇALIŞTI
Bu arada sakatlıklarının ardından tedavileri tamamlanan Uğur Demirok ve Okay Yokuşlu da takımla birlikte çalışmalara başladı. Süper Lig’in 15’inci haftasında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlıkları nedeniyle yer alamayan Uğur ile Okay’ın Bursaspor maçına kadar hazır hale gelmeleri bekleniyor.

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-Antrenmandan görüntüler

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