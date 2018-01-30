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Spor

Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku

Golcü futbolcu sakatlandı

30 Ocak 2018 23:45

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Burak Yılmaz'ın adalesinde yırtık tespit edildi. 32 yaşındaki futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre; Burak Yılmaz'ın içerdeki Göztepe ve deplasmandaki Gençlerbirliği maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig'de 19. hafta oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında gol atan Burak Yılmaz, sakatlığında rağmen fedakarlık gösterip mücadeledeki yerini almıştı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'ın yokluğunda Hugo Rodallega ve Dame N'Doye ikilisinden birini tercih edecek.

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Burak Yılmazsakatlık2 haftahürriyetforvetTrabzonspor

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