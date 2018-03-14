Trabzonspor'da borç gerginliği

Trabzonspor’da 7-8 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul öncesi mevcut başkan Muharrem Usta ile eski başkanlar arasında borç gerginliği yaşanıyor.

Bordo-mavili takımda yaklaşan kongre öncesi mevcut başkan Muharrem Usta ile eski başkanlar arasında adeta demeç savaşı yaşanıyor. Muharrem Usta'nın Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından yaptığı, ‘Her başkan yaptığı borcu temizlesin’ şeklideki açıklama sonrası, eski başkanlardan Sadri Şener, ‘Ben kulübe kupalar kazandırdım’ derken,İbrahim Hacıosmanoğlu ise, ‘Ben tüm eski başkanların borçlarını ödeyeceğim. Yeterki Muharrem Usta kendi yaptıklarını ödesin. Hadi hodri meydan” dedi.

Sadri Şener: "Ben bu kulübe kupalar kazandırdım"

Sadri Şener, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Benim dönemimde diğer arkadaşlardan farklı olan Türkiye Ligi şampiyonluğu, Süper Kupa, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları’nda alınan başarılar var. Muharrem Usta’nın dili sürçmüş olabilir. Kendisi de dahil başarısız olan başkanlar borç miktarını düşürsünler. Borcu ödeyip kupaları geri mi alacağız, ne yapacağız? 1990’lı yıllarda bu kulübe yaklaşık 3 milyon dolar hibe ettim. Onu bugüne getirirsek alacaklı çıkarım. Onu da iade mi alacağım? Beşiktaş’ın 2 katirilyon borcu, iki şampiyonluğu var. Demekki bunların hepsini söylemek için borçların olabilir. Ama karşılığını verirsen. Bunun da karşılığı kupadır. Kupa aldığında zaten borçları geriye doğru öder. Ama hiç kupa alma, ligde aşağılarda bulun, Avrupa Kupaları’na gideme, Türkiye Kupası’nı alma, evet o zaman parayı geri ödersin” ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan hodri meydan

İbrahim Hacıosmanoğlu ise, “Muharrem Usta başkanlığa geldiği gün borç 397 milyondu. Şuanda resmi olarak 800 milyon civarında, gayri resmi rakamlarda ise 1 milyarın üzerinde. Ben eski başkanlar dönemindeki borçlar da dahil tüm borçları ödeyeceğim. Yeterki Muharrem Usta kendi döneminde yaptığı borçları ödesin. Zaten bunu kendisi de söyledi. Kendisine hodri meydan diyorum” diye konuştu.

Muharrem Usta, "Borcu 40 milyon Euro'ya indirelim" demişti

Muharrem Usta, açıklamasında, “Kulübün ekonomik olarak iyi hale gelmesi gerekiyor. Bu kulübü bu hale kim getirdiyse, ben de dahil, kaç para borçla aldıysak o borçla bırakırım. Eski başkanlar da bunu yapsın. Bu kulübün 40 milyon Euro borcu vardı. Ben de dahil tüm başkanlar çıksın ve yaptıkları borçları ödesin. Yeniden borç rakamını 40 milyon Euro’ya indirelim. Herkes yaptığı borcu kapatsın. 2010-11’de rakam buydu, hadi eski başkanlar çıksın bunu yapalım” demişti.