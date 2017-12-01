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Spor

Trabzonspor’da Bin 43 gün sonra gelen hat-trick

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR formasıyla Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında 3 gol kaydeden Hugo Rodallega, kendisi adına 586, Trabzonspor adına ise Bin 43 gün sonra hat-trick yaptı

01 Aralık 2017 17:21

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR formasıyla Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında 3 gol kaydeden Hugo Rodallega, kendisi adına 586, Trabzonspor adına ise Bin 43 gün sonra hat-trick yaptı.
Bordo-mavililerin Kolombiyalı forvet oyuncusu Hugo Rodallega, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında rakip filelere 3 gol göndererek hat-trick yaptı. Trabzonspor\'da en son 25 Aralık 2014 tarihinde yine Ziraat Türkiye Kupası maçında 9-0 kazanılan Manisaspor karşılaşmasında Soner Aydoğdu hat-trick yapan isim olmuştu. O tarihten bu yana Rodallega, bordo-mavili takımda bir maçta 3 gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.
RODALLEGA 586 GÜN SONRA
Erzurum deplasmanında 3 gol kaydeden Rodallega, kariyerinde son olarak 586 gün önce Akhisarspor formasıyla hat-trick yapmıştı. 23 Nisan 2016 tarihinde Süper Lig\'de Akhisarspor\'un Beşiktaş ile oynadığı ve 3-3 sonuçlanan karşılaşmada 3 gol kaydeden 32 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu, 586 gün sonra bu kez Trabzonspor forması altında bir maçta rakip filelere 3 gol gönderdi. Söz konusu sezonda lig ve kupada 37 maçta forma giyen ve toplam 21 gol atan Rodallega, bu sezon ise görev yaptığı 10 maçta 8 gol kaydetti.
(FOTOĞRAFLI)

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